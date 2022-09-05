Проект будущего приморского "Диснейленда" представили на ВЭФ-2022

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представили проект парка развлечений на острове Русский у Владивостока, который планируют построить до 2029 года, сообщает РБК.

Фото: Телеграм-канал «РБК» Телеграм-канал «РБК»

Согласно проекту, в парк войдут гостинично-административный комплекс, тематический парк, аквапарк, семейный развлекательный центр и др. В создание парка планируется инвестировать 32 млрд руб.

Инициатором проекта выступила краснодарская Mantera Group, занимающаяся развитием туристической инфраструктуры и управлением отелями в Краснодарском крае, Крыму и Приморье. В частности, одним из ее проектов стал горнолыжный курорт Красная Поляна в Сочи.

Помимо тематического парка на острове Русском Mantera планирует построить на острове гольф-клуб мирового уровня и казино.