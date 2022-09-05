Проект будущего приморского "Диснейленда" представили на ВЭФ-2022

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представили проект парка развлечений на острове Русский у Владивостока, который планируют построить до 2029 года, сообщает РБК.
Согласно проекту, в парк войдут гостинично-административный комплекс, тематический парк, аквапарк, семейный развлекательный центр и др. В создание парка планируется инвестировать 32 млрд руб.
Инициатором проекта выступила краснодарская Mantera Group, занимающаяся развитием туристической инфраструктуры и управлением отелями в Краснодарском крае, Крыму и Приморье. В частности, одним из ее проектов стал горнолыжный курорт Красная Поляна в Сочи.
Помимо тематического парка на острове Русском Mantera планирует построить на острове гольф-клуб мирового уровня и казино.
VII Восточный экономический форум – 2022 проходит 5–8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). В форуме примет участие и президент РФ Владимир Путин, он направил приветственное слово участникам мероприятия. О темах, которые озвучит глава государства на ВЭФ, ранее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.