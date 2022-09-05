На острове Русском создадут центр исследования блокчейна

Руководители Дальневосточного государственного университета, Инновационного научно-технологического центра "Русский" и крупнейшего оператора центров обработки данных в Евразии компании BitRiver подписали в понедельник на Восточном экономическом форуме соглашение об открытии на острове Русском исследовательского и образовательного центра в области блокчейн-технологий. Об этом сообщила пресс-служба ИНТЦ.

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"Мы инициировали создание ИНТЦ "Русский" с тем, чтобы соединять российские технологии с рынками стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Блокчейн - одна из наиболее востребованных там услуг, поэтому включение компании в число резидентов ИНТЦ соответствует заявленным нами целям. Открытие образовательного центра в области блокчейн-технологий открывает перед нами новые возможности в подготовке востребованных на рынке труда специалистов", - сообщил исполняющий обязанности ректора ДВФУ Борис Коробец, которого процитировала пресс-служба.

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Компания планирует стать резидентом научно-образовательного кластера "IT Парк" ИНТЦ "Русский", однако ее решения задействуют в работе разных подразделений, в том числе НОК "Биомедицина". Ожидается, что в новой структуре будут разрабатывать программно-аппаратные решения для майнинга, цифровых финансовых активов, блокчейн-вычислений, "зеленой" цифровой энергетики и другого. Приморье в качестве базы для строительства центров привлекло внимание IT-компании преимуществами преференциального режима ИНТЦ "Русский" и объемом научного потенциала ДВФУ.

"Технологии публичного распределенного реестра, или блокчейн, также можно применять, в том числе, в медицине и фармацевтике. Например, их уже несколько лет используют для хранения и обработки медицинских записей и отслеживания цепочек поставок лекарств. Мы надеемся, что резидентство в ИНТЦ "Русский" и строительство во Владивостоке собственного исследовательского центра компании увеличит число способов применения энергоемких вычислений", - рассказала генеральный директор Фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова, которую процитировала пресс-служба.

Компания BitRiver уже реализует в Дальневосточном федеральном округе инвестиционные проекты, так, в Республике Бурятия идет строительство крупного центра обработки данных с инвестициями в размере 900 млн рублей.

О компании и ИНТЦ

BitRiver - крупнейший оператор центров обработки данных в Евразии, предоставляющий услуги по размещению и подключению оборудования к энерго-информационной инфраструктуре, а также предлагающий готовые решения для энергоемких вычислений, промышленного майнинга, операций с блокчейном и искусственным интеллектом.

Создание ИНТЦ "Русский" инициировано Дальневосточным федеральным университетом. Ожидается, что резидентами ИНТЦ к 2030 году станут более 50 ведущих высокотехнологичных компаний и 200 технологических стартапов, которые получат доступ к научно-исследовательской инфраструктуре университета и Дальневосточного отделения РАН, а также смогут претендовать на налоговые льготы. К 2030 году на территории острова Русский планируется открыть научно-образовательные кластеры по четырем направлениям - "IT Парк", "Биомедицина", "Биотехнологии" и "Морская инженерия". Первым из них запустят НОК "Биомедицина", к работе которого в ИНТЦ "Русский" привлекают профильные компании и бизнес, чьи продукты могут быть полезны для работы кластера.