На ВЭФ открыли интерактивный павильон «Дом тигра»

Руководитель отдела информационно-методического обеспечения экологического просвещения и подготовки кадров Росзаповедцентра Минприроды РФ Вероника Лещинская рассказал редакции Центральной службы новостей о том, как сегодня в России борются за сохранение популяции амурского тигра и что для этого делают.

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«Мы ориентировали дом тигра как на специалистов, которые собственно говоря занимаются сокращением данного вида, так и для широкого круга населения, чтобы познакомиться с историей биологического вида, с причинами резкого сокращения численности и конечно же с теми мерами, которые предпринимаются сейчас всеми государствами для сохранения», — Вероника Лещинская, начальник отдела экологического просвещения Росзаповедцентра Минприроды России.

В мире исчезли такие виды тигров как яванский, балийский и туранский. Южнокитайский тигр живет только в национальных парках. Поэтому большое внимание уделяется сохранению популяции амурского тигра. Сохранение вида является одной приоритетных задач федерального Национального проекта «Экология». На сегодняшний день известно, что 90 процентов популяции находится на территории Дальнего Востока.

«Данная экспозиция „Дом тигра“ зонально расположена так, что мы переходим от истории, причин резкого сокращения вида к мерам его увеличения», — Вероника Лещинская, начальник отдела экологического просвещения Росзаповедцентра Минприроды России.