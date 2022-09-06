Кремль озвучил планы Путина на ВЭФ

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) даст оценку развитию экономики России на текущем этапе. Такие планы озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков . Его цитирует РИА Новости.

По словам Пескова, существующие программы развития и меры поддержки экономики на Дальнем Востоке работают очень эффективно, и, несмотря на все сложности, в регионе из года в год можно наблюдать положительную динамику.