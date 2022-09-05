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5 сентября

Во Франции допустили новые санкции против России

Мария Иванова

Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что новыми санкциями ЕС против России могут стать индивидуальные санкции. Об этом она заявила в интервью RTL.

Во Франции допустили новые санкции против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Санкции работают. Они будут иметь все больший и больший эффект по мере того, как мы уменьшаем нашу зависимость от российских углеводородов. Это снижает способность России финансировать свои военные действия», - заявила министр.

Она подчеркнула, что «есть и другие возможности для санкций, включая индивидуальные санкции».

Колонна напомнила, что Европа уже ввела семь раундов санкций против России с начала украинского кризиса.

Ранее СМИ рассказали о планах G7 ввести предельный лимит цен на российскую нефть в рамках следующего пакета санкций.

По данным Financial Times, цены на нефть РФ «Большая семерка» планирует ограничить с 5 декабря, на российские нефтепродукты – с 5 февраля 2023 года.

В G7 рассчитывают, что ограничения сократят доходы России и приведут к падению мировых цен на энергоносители.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые поддержат ценовые лимиты. Он заявил, что такие ограничения могут привести к дестабилизации мирового нефтяного рынка.

Экономика,Александр Новак,ЕС,
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