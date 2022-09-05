Китайские власти выступают против решения стран G7 о введении потолка цен на российскую нефть и выступают за пересмотр позиции государств - членов группы. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности, - подчеркнула она на брифинге. - Мы надеемся, что соответствующие страны <…> предпримут конструктивные усилия, а не наоборот".

Официальный представитель ведомства напомнила, что нефть - один из ключевых видов сырья на международном рынке. Как уточнила Мао Нин, при нынешней международной конъюнктуре страны G7 "должны укреплять диалог и продвигать переговоры".