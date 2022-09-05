На ВЭФ во Владивостоке открылась студия-лекторий общества "Знание"

"Российское общество "Знание" ведет активную просветительскую работу на Дальнем Востоке. <...> Во второй раз на ВЭФ будет работать студия-лекторий, которая станет пространством для живого диалога между молодежью и спикерами форума, где ребята смогут из первых уст получить ответы на свои вопросы от выдающихся людей, которые формируют наше будущее сегодня", - сообщил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль, которого процитировала пресс-служба.