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5 сентября

На ВЭФ во Владивостоке открылась студия-лекторий общества "Знание"

ТАССиещё 3

Студия-лекторий просветительского общества "Знание" будет работать с 5 по 8 сентября в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба общества.

На ВЭФ во Владивостоке открылась студия-лекторий общества «Знание»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российское общество "Знание" ведет активную просветительскую работу на Дальнем Востоке. <...> Во второй раз на ВЭФ будет работать студия-лекторий, которая станет пространством для живого диалога между молодежью и спикерами форума, где ребята смогут из первых уст получить ответы на свои вопросы от выдающихся людей, которые формируют наше будущее сегодня", - сообщил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль, которого процитировала пресс-служба.

Эфиры лектория будут транслироваться на сайте "Знания" и в сообществе "ВКонтакте". Гостями студии станут лидеры российского бизнеса, представители науки и культуры, выдающиеся государственные деятели, которые поделятся своим взглядом на актуальные вопросы повестки ВЭФ. В частности, запланированы выступления губернаторов Хабаровского края Михаила Дягтерева, губернатора Камчатcкого края Владимира Солодова, гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрия Борисова, председателя "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова, гендиректора РЭО Дениса Буцаева и других.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - "На пути к многополярному миру". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.

Экономика,ВЭФ-2022,Денис Буцаев,Юрий Борисов,Владимир Солодов,Игорь Шувалов,Роскосмос,
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