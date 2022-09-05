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5 сентября

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль прибыла на ВЭФ

ТАССиещё 2

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль (2017-2019) в понедельник посетила площадку Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает корреспондент ТАСС.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль прибыла на ВЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно программе форума, на вторник запланировано ее участие в одной из сессий ВЭФ. По словам Кнайсль, у нее на форуме очень плотный график, включающий в том числе "пару десятков" запросов от СМИ.

Ранее Кнайсль была вынуждена переехать из Австрии из-за получения постоянных угроз в свой адрес. В конце мая она покинула совет директоров компании "Роснефть", в состав которого вошла в прошлом году.

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