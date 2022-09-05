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5 сентября

Приехавший на ВЭФ российский политик получил положительный тест на коронавирус

Lenta.ruиещё 1

Приехавший на Восточный экономический форум (ВЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов сдал на форуме тест на коронавирус и получил положительный результат. Об этом в понедельник, 5 июня, он рассказал в своем Telegram-канале.

Приехавший на ВЭФ российский политик получил положительный тест на коронавирус
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Приехал во Владивосток, бейджик получил, а контрольный тест на COVID-19 оказался положительным. Сдавал до этого тест 29 августа, в понедельник перед полетом в Москву и перед мероприятием 1 сентября — тогда все было чисто», — сообщил политик.

Повторный тест Цыденов планирует сдать вечером. После этого будет принимать решение: присутствовать на форуме или отправиться домой. В сентябре 2021 года Цыденов уже перенес COVID-19.

ВЭФ проходит с 5 по 8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.

В августе в Бурятии в связи с распространением коронавирусной инфекции вернули масочный режим. Средства индивидуальной защиты необходимо носить при посещении общественных мест, массовых мероприятий, а также в автобусах, поездах и такси.

Экономика,ВЭФ-2022,Алексей Цыденов,
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