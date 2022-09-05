На ВЭФ показали макет реконструкции аэропорта Магадана

На ВЭФ 2022 показали макет реконструкции аэропорта Магадана, сообщает Центральная служба новостей. Здание будет иметь пассажирский и грузовой терминалы. Кроме этого планируют реконструировать и взлетно-посадочную полосу. После обновления аэропорт сможет принимать пассажиропоток в 800 тысяч пассажиров в год.