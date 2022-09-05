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5 сентября

На ВЭФ показали макет реконструкции аэропорта Магадана

Моя Москва.онлайн

На ВЭФ 2022 показали макет реконструкции аэропорта Магадана, сообщает Центральная служба новостей. Здание будет иметь пассажирский и грузовой терминалы. Кроме этого планируют реконструировать и взлетно-посадочную полосу. После обновления аэропорт сможет принимать пассажиропоток в 800 тысяч пассажиров в год.

На ВЭФ показали макет реконструкции аэропорта Магадана
Фото: A. Krivonosov / Центральная Служба НовостейA. Krivonosov / Центральная Служба Новостей

Сейчас готова проектно-сметная документация на реконструкцию и определен инвестор. Здесь появятся комфортные залы. Рядом со зданием аэровокзала будет построена парковка более чем на 400 машиномест.

Экономика,ВЭФ-2022,
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