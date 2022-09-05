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5 сентября

В Кремле объяснили остановку «Северного потока»

Lenta.ruиещё 2

Приостановка поставок по газопроводу Северный поток связана исключительно с введенными западными санкциями, объяснили в Кремле. Как сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, иных проблем сейчас нет. Его слова приводит РИА Новости.

«Проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию», — прокомментировал он.

Также Песков добавил, что обеспечение газом российской экономики всегда будет безусловным приоритетом для «Газпрома».

С середины июня «Газпром» несколько раз снижал прокачку по трубопроводу, с 31 августа газопровод остановили на плановые работы на газоперекачивающем агрегате КС «Портовая», тогда поставки топлива в Европу прекратились. 2 сентября компания объявила о приостановке работы газопровода на неопределенный срок до устранения неисправности единственного рабочего двигателя.

Китай выступил с заявлением по потолку цен на нефть из России

В итоге на открытии торгов в понедельник, 5 сентября, стоимость газа в Европе подскочила на 35 процентов. На пике стоимость фьючерсов на поставку газа в октябре на хабе TTF поднималась до 3028 долларов.

Экономика,Дмитрий Песков,Газпром,
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