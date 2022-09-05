В Кремле пригрозили ограничить поставки нефти в случае введения потолка цен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия прибегнет к ограничению поставок нефти в другие страны только в качестве ответной меры, передает ТАСС.
«Конечно, это может быть только ответной мерой», - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о том, когда страна окажется от поставок нефти в условиях намерения G7 ввести потолок цен на такое сырье.
Ранее представитель Кремля счел абсурдным решением в интересах американских компаний возможное введение ограничений стоимости российской нефти.
В пятницу, 2 сентября, газета Financial Times сообщила, что «Большая семерка» (G7) собирается ввести предельные цены на российскую нефть с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.