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5 сентября

В Кремле пригрозили ограничить поставки нефти в случае введения потолка цен

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия прибегнет к ограничению поставок нефти в другие страны только в качестве ответной меры, передает ТАСС.

В Кремле пригрозили ограничить поставки нефти в случае введения потолка цен
Фото: ТАССТАСС

«Конечно, это может быть только ответной мерой», - сообщил он, отвечая на вопрос журналистов о том, когда страна окажется от поставок нефти в условиях намерения G7 ввести потолок цен на такое сырье.

Ранее представитель Кремля счел абсурдным решением в интересах американских компаний возможное введение ограничений стоимости российской нефти.

В пятницу, 2 сентября, газета Financial Times сообщила, что «Большая семерка» (G7) собирается ввести предельные цены на российскую нефть с 5 декабря, а на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года.

Экономика,Дмитрий Песков,
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