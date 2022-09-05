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5 сентября

Власти Югры поставили чум на Восточном экономическом форуме

РИА "ФедералПресс"

На Восточном экономическом форуме открылась экспозиция делегации Югры. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Власти Югры поставили чум на Восточном экономическом форуме
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpreKomsomolskaya Pravda / Global Look Press / globallookpre

«На VII Восточном экономическом форуме во Владивостоке начали работать креативные мастерские молодежного мультимедийно-дискуссионного кампуса «Душа России. Север», – говорится в сообщении ведомства.

Павильон оформлен в стиле традиционного жилища хантов и манси – чума. В кампусе начал действовать молодежный пресс-центр, на территории пространства представлена интерактивная карта культурного наследия коренного населения региона. Центральная зона экспозиции посвящена международному кинофестивалю «Дух огня», который проводится каждый год в югорской столице.

«ФедералПресс» сообщал ранее о том, что власти Нижневартовска планируют потратить 273 млн рублей на строительство Центра лыжного спорта, тендер появился на сайте Госзакупок. Подрядчик должен будет сдать объект до конца следующего года.

Экономика,ВЭФ-2022,
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