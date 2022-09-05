Путин оценил идею возвращения Европы к углю

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа выбрала не лучший способ решения экологических проблем, отказавшись от российского газа и начав использовать уголь. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такое заявление Путин сделал на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Путин подчеркнул, что все страны выступают за сокращение вредных выбросов, и принимать решения в этой сфере нужно своевременно, заранее готовя промышленные предприятия.

«Ну а если забежать вперед - получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем», - заявил он.

По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.