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5 сентября

Путин оценил идею возвращения Европы к углю

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Европа выбрала не лучший способ решения экологических проблем, отказавшись от российского газа и начав использовать уголь. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин оценил идею возвращения Европы к углю
Фото: ReutersReuters

Такое заявление Путин сделал на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Путин подчеркнул, что все страны выступают за сокращение вредных выбросов, и принимать решения в этой сфере нужно своевременно, заранее готовя промышленные предприятия.

«Ну а если забежать вперед - получать дешевый российский газ, а потом самим обрезать поставки этого газа и включать тут же все, что предавалось анафеме, включая угольную генерацию, то это, конечно, не самый лучший вариант решения глобальных проблем», - заявил он.

По оценкам Еврокомиссии, до украинского кризиса Россия поставляла 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

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В ЕК ранее заявили, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». В ЕК рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить сжиженный природный газ из США и Катара.

Экономика,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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