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5 сентября

Татарстан представил свой стенд на ВЭФ-2022

RT на русском

Республика Татарстан представила свой стенд на площадке VII Восточного экономического форума (ВЭФ-2022), который открылся во Владивостоке 5 сентября.

Татарстан представил свой стенд на ВЭФ-2022
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стенд представляет собой закрытую переговорную комнату с экранами, вписанную в орнамент в виде тюльпана. На больших интерактивных панелях транслируются ролики о KazanSummit и деятельности машиностроительного кластера, передаёт «Бизнес Online».

Также на ВЭФ анонсировали планы по строительству в Якутске нового микрорайона. Инвесторы вложат в строительство около 53 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Площадь нового жилья составит более 360 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в пленарной сессии ВЭФ 7 сентября примут участие иностранные гости: премьер-министры Армении и Монголии Никол Пашинян и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, а также представители Китая и Мьянмы.

Экономика,ВЭФ-2022,Никол Пашинян,
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