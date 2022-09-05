Татарстан представил свой стенд на ВЭФ-2022

Республика Татарстан представила свой стенд на площадке VII Восточного экономического форума (ВЭФ-2022), который открылся во Владивостоке 5 сентября.

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Стенд представляет собой закрытую переговорную комнату с экранами, вписанную в орнамент в виде тюльпана. На больших интерактивных панелях транслируются ролики о KazanSummit и деятельности машиностроительного кластера, передаёт «Бизнес Online».

Также на ВЭФ анонсировали планы по строительству в Якутске нового микрорайона. Инвесторы вложат в строительство около 53 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Площадь нового жилья составит более 360 тыс. кв. м.