Статс-секретарь Экологической палаты России, председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров в комментарии «Рамблеру» заявил о неготовности Европы к холодной зиме и предрек региону «рождественский блэкаут» на фоне остановки работы газопровода «Северный поток».





Из-за «нервозности климата» весь мир сталкивается с устойчивым ростом опасных гидрометеорологических явлений: аномальной жарой и аномальным холодом. Волны жары уже потрясли Европу. Прогнозы на зиму самих же зарубежных коллег также неутешительные. Соответственно, нужно готовиться и росту цен на газ. Напомню лишь только, что в 2021 году после наступления Нового года во многих странах мира наблюдались аномальные снегопады, а температура устанавливала минусовые рекорды. Так, например, Мадрид столкнулся с сильнейшей снежной бурей (продолжительностью более 30 часов) за последние полвека, город был парализован, в Германии сильнейшие снегопады наблюдались в районе Альп. Помним и США, где из-за резкого похолодания и снежного шторма миллионы американцев остались без электроэнергии и воды, а знаменитый Ниагарский водопад практически полностью заледенел впервые за почти 200 лет.



По данным статистики ЕС, избыточная смертность в зимнее время в Европе ежегодно составляет около двух сотен тысяч человек с динамикой увеличения при каждом снижении температуры. Будущая прогнозная очень холодная зима и резкое ухудшение энергетического баланса (выход из строя ВИЭ) потенциально спровоцируют мультипликативный эффект. То есть смертность может увеличиться в разы.



Если холодные аномалии превзойдут 2020-2021 годы, Европа в любом случае столкнётся с нехваткой электроэнергии в размере не менее 30 % от пикового спроса, даже если запустит закрытые угольные электростанции в аварийном режиме. Удивительно, но Европа оказалась не готова к адаптации к климату в зимний период ввиду усиления роста опасных гидрометеорологических явлений холодного свойства, ввиду чего власти ЕС не смогут обеспечить доступ граждан к базовым правам, в том числе на тепло и электричество. А адаптация - это, прежде всего, защита жизни и здоровья людей, инфраструктуры, прежде всего, социальной.



«Европейский рождественский блэкаут» может выступить ужасающей кульминацией нарушения международного права применением односторонних ограничительных мер Запада, и ограничение поставок энергии из нашей страны – это вторичная причина, энергокризиса в Европе. Первичная - уничтожение здравого смысла.



Надо понимать, что сегодня главный вызов человечества - экстремальные климатические явления. Сотни тысяч человеческих жертв, разрушение инфраструктуры, миллиардные ущербы ежегодно несут отрасли экономики.



Когда климатическая система выходит из равновесия - все компоненты этой системы начинают вести себя по-другому. Великий физик атмосферы академик «Северный поток» в современных климатических условиях можно рассматривать как инструмент адаптации к изменению климата, а также нивелирования энергетических рисков для ЕС в условиях роста опасных холодных природных явлений. Ничто не мешает сегодня даже в условиях односторонних ограничительных мер ради жизни и здоровья людей открыть гуманитарный коридор для ремонта «Северного потока» в обычном режиме.Из-за «нервозности климата» весь мир сталкивается с устойчивым ростом опасных гидрометеорологических явлений: аномальной жарой и аномальным холодом. Волны жары уже потрясли Европу. Прогнозы на зиму самих же зарубежных коллег также неутешительные. Соответственно, нужно готовиться и росту цен на газ. Напомню лишь только, что в 2021 году после наступления Нового года во многих странах мира наблюдались аномальные снегопады, а температура устанавливала минусовые рекорды. Так, например, Мадрид столкнулся с сильнейшей снежной бурей (продолжительностью более 30 часов) за последние полвека, город был парализован, в Германии сильнейшие снегопады наблюдались в районе Альп. Помним и США, где из-за резкого похолодания и снежного шторма миллионы американцев остались без электроэнергии и воды, а знаменитый Ниагарский водопад практически полностью заледенел впервые за почти 200 лет.По данным статистики ЕС, избыточная смертность в зимнее время в Европе ежегодно составляет около двух сотен тысяч человек с динамикой увеличения при каждом снижении температуры. Будущая прогнозная очень холодная зима и резкое ухудшение энергетического баланса (выход из строя ВИЭ) потенциально спровоцируют мультипликативный эффект. То есть смертность может увеличиться в разы.Если холодные аномалии превзойдут 2020-2021 годы, Европа в любом случае столкнётся с нехваткой электроэнергии в размере не менее 30 % от пикового спроса, даже если запустит закрытые угольные электростанции в аварийном режиме. Удивительно, но Европа оказалась не готова к адаптации к климату в зимний период ввиду усиления роста опасных гидрометеорологических явлений холодного свойства, ввиду чего власти ЕС не смогут обеспечить доступ граждан к базовым правам, в том числе на тепло и электричество. А адаптация - это, прежде всего, защита жизни и здоровья людей, инфраструктуры, прежде всего, социальной.«Европейский рождественский блэкаут» может выступить ужасающей кульминацией нарушения международного права применением односторонних ограничительных мер Запада, и ограничение поставок энергии из нашей страны – это вторичная причина, энергокризиса в Европе. Первичная - уничтожение здравого смысла.Надо понимать, что сегодня главный вызов человечества - экстремальные климатические явления. Сотни тысяч человеческих жертв, разрушение инфраструктуры, миллиардные ущербы ежегодно несут отрасли экономики.Когда климатическая система выходит из равновесия - все компоненты этой системы начинают вести себя по-другому. Великий физик атмосферы академик Александр Обухов называл это «нервозностью» климата: вывели из равновесия один компонент, и за ним в след остальные. Отсюда и увеличение числа экстремальных (аномальных) погодных явлений - это новая норма. Вадим Петров Статс-секретарь Экологической палаты России, Председатель Общественного совета при Росгидромете

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приостановка поставок газа по «Северному потоку» связана только с санкциями против России. «Вы знаете, что проблемы с прокачкой возникли из-за санкций, которые ввели против нашей страны и против ряда компаний западные государства, включая Германию и Великобританию. Иных причин, которые привели бы к проблемам с прокачкой, не существует», – отметил он.