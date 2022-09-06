Япония объявила о готовности покупать СПГ у других стран

«Мы планируем обеспечить стабильные поставки СПГ, используя различные средства, в том числе и закупки в средней и долгосрочной перспективе в случае необходимости и в необходимом объеме у других экспортеров, помимо России, а также на спотовом рынке», — заявил Нисимура.