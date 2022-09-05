Ушаков: самой многочисленной на ВЭФ будет делегация КНР

Более пяти тысяч гостей из 67 стран ожидают на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), самой многочисленной будет делегация из Китая, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

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«Снова ожидается значительное количество участников, к настоящему моменту речь идёт о более чем 5 тыс. гостей из 67 стран», — цитирует РИА Новости Ушакова.

По его словам, самой многочисленной станет делегация из КНР — 114 человек.

Он отметил, что российское правительство будет весомо представлено на форуме.

Ранее стала известна полная деловая программа Восточного экономического форума.