В Москве прошел Synergy MBA Forum

ТАСС, 5 сентября. 24 и 25 августа в рамках Synergy MBA Forum (18+) приглашенные спикеры рассказали о рабочих тактиках и стратегических инструментах управления компаниями. На форуме выступили Алексей Нечаев, лидер партии "Новые люди" и основатель компании Faberlic; Владимир Якуба, предприниматель, бизнес-тренер и самый известный хэдхантер в России; Татьяна Щербань, HR-эксперт и автор книги "Результат чужими руками" и другие ведущие эксперты.

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Один из спикеров MBA Forum, международный бизнес-консультант и эксперт по масштабированию Борис Жалило подробно рассмотрел вопрос, как правильно реагировать на кризис, и поделился своими мыслями о важности сценарного планирования для стабилизации бизнеса.

В ходе выступления Борис Жалило объяснил, что в условиях кризиса необходимо иметь различные варианты достижения целей. Сценарное планирование – идеально подходящий инструмент, который предполагает от трех до пяти стратегий при слабо прогнозируемых условиях. Как отметил эксперт, применяя данный инструмент, компания сможет адаптироваться к любым изменениям и вывести конечные показатели на новый уровень.

"Если при небольших отклонениях приходится снижать существующие показатели, то бизнес не является гибким и не сможет принести желаемых результатов", – подчеркнул Борис Жалило.

Отдельное внимание на форуме было уделено теме управления персоналом: обучению сотрудников финансовой грамотности, управлению отделом продаж и способам устранения критичных ситуаций в коллективе в условиях кризиса.

На второй день форума состоялось выступление Александра Рагини, исполнительного директора Школы Бизнеса "Синергия". Он подробно рассказал о построении бизнес-системы и важности внедрения системы KPI в компанию.

"Система KPI позволяет придать автономию структуре компании и сделать так, чтобы деятельность не была завязана на ручном управлении со стороны собственника или высшего руководителя. Корректное формулирование KPI — важная задача, и ошибки в этом случае могут навредить компании. Именно поэтому при внедрении необходимо придерживаться строгой методологии, в основе которой лежит постановка KPI, исходя из целей", – отметил Александр Рагиня.