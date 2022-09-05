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21 час назад

Киев предложил ЕС решение по газу

Илья Родин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Брюсселе заявил, что Киев готов отдать в распоряжение ЕС свои подземные газовые хранилища (ПХГ). Об этом пишет «Прайм».

Киев предложил ЕС решение по газу
Фото: РИА Новости РИА Новости

Шмыгаль пояснил, что «в условиях нестабильности поставок газа из РФ» Киев готов помочь своим европейским партнерам.

Эксперт предрек Европе «рождественский блэкаут»

Политик уточнил, что Украина может предоставить ЕС в своих ПХГ свыше 30 млрд кубических метров.

Эксперт сообщила ранее, что энергетический кризис может привести к ухудшению отношений между США и Евросоюзом. Она объяснила это тем, что Вашингтон не сможет поставлять европейским союзникам сжиженный природный газ в необходимых объемах, так как будет вынужден заботиться о своей собственной энергобезопасности.

Экономика,Денис Шмыгаль,ЕС,
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