Киев предложил ЕС решение по газу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на конференции в Брюсселе заявил, что Киев готов отдать в распоряжение ЕС свои подземные газовые хранилища (ПХГ). Об этом пишет «Прайм».

Эксперт сообщила ранее, что энергетический кризис может привести к ухудшению отношений между США и Евросоюзом. Она объяснила это тем, что Вашингтон не сможет поставлять европейским союзникам сжиженный природный газ в необходимых объемах, так как будет вынужден заботиться о своей собственной энергобезопасности.