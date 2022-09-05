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18 часов назад

Пашинян посетит Восточный экономический форум

ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправится в Россию для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Армении.

Пашинян посетит Восточный экономический форум
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Руководитель кабмина примет участие в 7-м Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке. В форуме примут участие президент России Владимир Путин и руководители других государств", - говорится в сообщении.

В релизе отмечается, что планируется встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным.

Экономика,ВЭФ-2022,Никол Пашинян,Владимир Путин,
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