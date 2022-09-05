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17 часов назад

Якутия представила на ВЭФ-2022 спецсистему борьбы с лесными пожарами

RT на русском

На Восточном экономическом форуме представили семь проектов технопарка «Якутия», в том числе умную систему борьбы с лесными пожарами.

Якутия представила на ВЭФ-2022 спецсистему борьбы с лесными пожарами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Программу по борьбе с возгораниями в лесах продемонстрировала компания «СмартЮнит».

Также в рамках ВЭФ-2022 компания «Экзосистемы» представила медицинский экзоскелет нижних конечностей, передаёт ФАН.

«Текущий статус — прохождение клинических испытаний. Год назад уже был готов скелет, в нём отходили двое пилотов довольно успешно, пройдены технические испытания, сейчас готовимся к клиническим испытаниям», — заявил представитель компании Вадим Таможный.

Ранее сообщалось, что Татарстан представил свой стенд на ВЭФ-2022.

Экономика,ВЭФ-2022,
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