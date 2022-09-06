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14 часов назад

В Германии депутаты потребовали запустить «Северный поток – 2»

РИА "ФедералПресс"иещё 5

«Член баварского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристоф Майер потребовал запустить «Северный поток – 2», – говорится в сообщении. С таким призывом депутат выступил во время дебатов в понедельник, 5 сентября. Он призвал продлить срок службы АЭС в Германии и задействовать российский газопровод «Северный поток – 2».

В Германии депутаты потребовали запустить «Северный поток – 2»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, его заморозили по инициативе немецких властей 22 февраля 2022 года. Руководитель баварского отделения «АдГ» Стефан Прочка добавил, что Германия является экономической супердержавой и должна на равных разговаривать и с Российской Федерацией, и с Соединенными Штатами, передает РИА Новости.

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Ранее «ФедералПресс» писал, что в Европе назвали «цинизмом» остановку «Северного потока» на неопределенный срок.

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