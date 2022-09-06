В Германии депутаты потребовали запустить «Северный поток – 2»

«Член баварского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Кристоф Майер потребовал запустить «Северный поток – 2», – говорится в сообщении. С таким призывом депутат выступил во время дебатов в понедельник, 5 сентября. Он призвал продлить срок службы АЭС в Германии и задействовать российский газопровод «Северный поток – 2».

Напомним, его заморозили по инициативе немецких властей 22 февраля 2022 года. Руководитель баварского отделения «АдГ» Стефан Прочка добавил, что Германия является экономической супердержавой и должна на равных разговаривать и с Российской Федерацией, и с Соединенными Штатами, передает РИА Новости.