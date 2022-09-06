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15 часов назад

Мировой экономике предрекли большой долговой кризис

Lenta.ruиещё 2

Старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак заявил, что мировую экономику в 2023-2024 годах ожидает кризис. С таким мнением он выступил на полях ВЭФ-2022, сообщает РИА Новости.

Мировой экономике предрекли большой долговой кризис
Фото: ТАССТАСС

Сторчак ответил на вопрос журналистов о своих ожиданиях от экономики в ближайшие два года и предрек ей большой долговой кризис. По его мнению, «в конечном итоге он может перерасти в банковский кризис».

Предпосылок для кризиса на данный момент «как никогда много», подчеркнул эксперт. Главной причиной негативного прогноза он назвал изменение структуры кредиторов, при котором небанковские финансовые посредники — страховые компании и пенсионные фонды — приобрели роль наиболее значимых кредиторов и развитых, и развивающихся экономик.

Ранее миру предсказал глобальную рецессию с 50-процентной вероятностью. Такой прогноз представили аналитики американского инвестбанка Citigroup.

«Исторический опыт показывает, что дезинфляция [политика государства, направленная на борьбу с инфляцией] часто влечет за собой значительные издержки для роста, и мы видим, что вероятность рецессии сейчас приближается к 50 процентам», — отмечается в отчете компании.

Экономика,Сергей Сторчак,ВЭБ,
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