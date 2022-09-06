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7 часов назад

МИД указал на риски изъятия российских активов для Британии

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Реализация идеи главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет премьер-министром, об изъятии замороженных российских активов может привести к бегству капитала и нестабильности в самом королевстве, заявил директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

МИД указал на риски изъятия российских активов для Британии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следует учитывать, как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?», – передает РИА «Новости» слова Беляева.

«Столь необдуманная политика может, в конечном счете, обернуться для ее инициаторов социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в самой Британии», – подчеркнул он.

Напомним, Трасс заявила, что власти Британии рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов в стране, чтобы передать их Украине.

Экономика,Сергей Беляев,МИД России,
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