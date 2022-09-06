ВТБ запустил переводы в юанях в Китай в обход SWIFT

ВТБ восстановил трансграничные переводы в Китай в юанях, банк станет делать их без использования международной системы SWIFT. Зачисление средств на счет получателя в КНР будет происходить в течение пяти дней, говорится в сообщении банка (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

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«Новая реальность приводит к массовому отказу от использования доллара и евро в международных расчетах. Появление системы переводов в юанях существенно упростит работу российских компаний и физлиц с китайскими партнерами, увеличит популярность юаня у нас в стране», — прокомментировал запуск в обход SWIFT президент-председатель правления ВТБ АндрАндрей Костин.

Максимальная сумма одной операции в «ВТБ Онлайн» составит 20 миллионов рублей (эквивалент в юанях), но не более 100 миллионов рублей в месяц. В офисах банка операцию можно провести безлимитно. Комиссия в обоих случаях будет один процент от суммы перевода, максимум — 200 юаней.