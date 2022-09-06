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18 часов назад

ВТБ запустил переводы в юанях в Китай в обход SWIFT

Lenta.ruиещё 5

ВТБ восстановил трансграничные переводы в Китай в юанях, банк станет делать их без использования международной системы SWIFT. Зачисление средств на счет получателя в КНР будет происходить в течение пяти дней, говорится в сообщении банка (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

ВТБ запустил переводы в юанях в Китай в обход SWIFT
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Новая реальность приводит к массовому отказу от использования доллара и евро в международных расчетах. Появление системы переводов в юанях существенно упростит работу российских компаний и физлиц с китайскими партнерами, увеличит популярность юаня у нас в стране», — прокомментировал запуск в обход SWIFT президент-председатель правления ВТБ АндрАндрей Костин.

Максимальная сумма одной операции в «ВТБ Онлайн» составит 20 миллионов рублей (эквивалент в юанях), но не более 100 миллионов рублей в месяц. В офисах банка операцию можно провести безлимитно. Комиссия в обоих случаях будет один процент от суммы перевода, максимум — 200 юаней.

Ранее Костин сказал, что система одновременной работы подсанкционных и неподсанкционных банков в России невозможна, и призвал весь сектор отказаться от расчетов в долларах и евро. Он назвал уход от доллара и евро «жизненно важной» задачей.

Экономика,Андрей Костин,Банк ВТБ,
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