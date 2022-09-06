На Украине раскрыли планы о поставках по «зерновому коридору»

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский в интервью турецкой газете Dünya рассказал, в какие сроки страна надеется завершить все поставки по «зерновому коридору».
Сольский раскрыл некоторые планы и допустил окончание поставок в течение года. По его словам, для полного завершения экспорта потребуется год, «если они не будут прерваны из-за военных событий, бомбардировок или других причин».
«По состоянию на 1 июля у нас было около 22 миллионов тонн зерна, но затем начался сбор урожая этого года. На сегодняшний день мы собрали 26 миллионов тонн из ожидаемых 67. Чтобы экспортировать этот объем, нам необходим эффективный процесс отгрузки в течение года, без блокировок и обстрелов в портах и при поддержке всех сторон, участвующих в соглашении», — подчеркнул украинский министр.
По данным Сольского, объем поставленного через коридор зерна превышает 1,5 миллиона тонн.
«Большую часть составляют кукуруза (973 тысяч тонн), пшеница (221,7 тысячи тонн) и подсолнечное масло (54 299 тонн), остальное — другая сельскохозяйственная продукция. Фактически месячная производительность составляет 5-6 миллионов тонн. При соблюдении определенных условий, связанных с логистикой и безопасностью, мы сможем реализовать этот потенциал», — заключил он.
Соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море Россия, Турция, Украина и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В рамках документа Россия и Украина договорились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.