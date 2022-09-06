Стал известен прогноз Минэкономразвития по ВВП к 2030 году

Российская экономика к 2030 году должна превысить уровень 2021 года на 17%, если в стране реализуется целевой сценарий «ускоренная адаптация». С таким прогнозом выступил министр экономического развития РФ Максим Решетников, сообщают «Ведомости».

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Предполагалось, что в 2024-2025 годах рост российской экономики достигнет 2,6% и далее будет двигаться к 3%.

Решетников представил свой прогноз на совещании под руководством премьера Михаила Мишустина в конце августа.

Ранее агентство Bloomberg осведомило о «плохих» сценариях для российской экономики. Оно сослалось на закрытый отчет правительства. Так, как указало агентство, не исключено, что Россия столкнется с более длительной и глубокой рецессией, чем ожидалось ранее. Ситуация, по мнению Bloomberg, обусловлена влиянием западных рестрикций на различные сектора. Речь идет о тех отраслях, на которые страна годами полагалась для поддержания своей экономики.