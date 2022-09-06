WSJ: остановка «Севпотока» нанесла экономический удар по Европе

Решение России прекратить поставки по газопроводу "Северный поток" для проведения ремонтных работ наносит "экономический удар" по странам Европы, на этом фоне чиновники и правительства стран Евросоюза пытаются понять, как можно смягчить последствия высоких цен на энергоносители. С таким утверждением в понедельник выступила газета The Wall Street Journal.

"Закрытие "Северного потока", что, как заявил "Газпром", продлится неопределенное время, придало дополнительную срочность усилиям Европы, направленным на то, чтобы пережить зиму и избежать дефицита газа", - пишет издание.

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По оценке газеты, до недавнего времени "Северный поток" был основным газопроводом, по которому в Европу шел российский газ. Евросоюз удовлетворял таким образом около 40% своих потребностях в газе до начала конфликта на Украине. Поставки по другому газопроводу, "Ямал - Европа", были прекращены в марте текущего года. В результате российский газ "в значительно сокращенных объемах" поступает в Европу только по двум маршрутам - через Украину, а также по "Турецкому потоку".

"Снижение экспорта из России произошло в неудачный момент для [европейского] региона, который также столкнулся с сокращением выработки гидроэлектроэнергии в Норвегии и резким падением выработки на французских атомных электростанциях", - указала газета.

Как отмечает издание, дальнейший возможный рост цен на газ и электроэнергию до "исторически высокого уровня" может привести к увеличению инфляции, обнищанию потребителей в Европе и окажет давление на энергоемкие отрасли. Чехия, которая председательствует в Совете Европы, намерена представить меры борьбы с "дикими движениями" цен на рынках электроэнергии. В частности, страны Европы могут временно ограничить цены на импорт газа и стоимость газа, необходимого для производства электроэнергии, обсудить эти и другие вопросы они намерены в пятницу. В предлагаемом для обсуждения документе, с которым ознакомилась газета, признается, что введение ограничения цен на импорт российского газа приведет к тому, что Россия "полностью прекратит поставлять газ в страны блока".