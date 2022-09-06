Экономист допустил скорое падение цен на продукты

Цены на продовольствие в рознице могут показать снижение в связи с их падением на мировых рынках, однако в краткосрочной перспективе соответствия между ними нет, рассказал РИА «Новости» экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Упали Галкети-Аратчиладж. Ранее стало известно, что мировые цены на продукты в августе снизились пятый месяц подряд.

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Как объяснил эксперт, местные и глобальные цены могут отличаться, поскольку ФАО при подсчётах использует экспортные цены, а на стоимость для местных рынков влияют транспортные расходы, в том числе стоимость фрахта, другие налоги, которые страны могут брать с импорта, страховка, логистика, а также упаковка и различные наценки.

«Если коротко, между мировыми и розничными ценами нет реального соответствия в краткосрочной перспективе. Но, если цены на глобальном уровне продолжат снижаться, розничные цены могут со временем начать падать, особенно в странах, где местные рынки хорошо интегрированы с мировыми», — сказал экономист, отметив влияние роста стоимости энергоносителей на производство удобрений и дальнейшую продуктивность сельского хозяйства.

В России в первой половине осени Счётная палата ожидает снижения цен на фоне сдержанного потребительского спроса, а также сезонных факторов.