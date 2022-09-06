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3 часа назад

WSJ: остановка «Северного потока» нанесла удар по Европе

Алиса Селезнёва

Приостановка Россией поставок по газопроводу «Северный поток» нанесла «экономический удар» по странам Европы, приведя дальнейшему росту цен на энергоносители. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

WSJ: остановка «Северного потока» нанесла удар по Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

2 сентября компания «Газпром» проинформировала о том, что во время техобслуживания последнего действующего газоперекачивающего агрегата «Северного потока» были зафиксированы неполадки, препятствующие его работе. «Газпром» пояснил, что был вынужден полностью остановить прокачку газа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что именно европейские политики, принимавшие решения о санкциях, несут ответственность за остановку газопровода «Северный поток» и «заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию».

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По мнению журналистов, в настоящий момент «реализуется наихудший сценарий», к которому Европа готовилась с начала российской спецоперации на Украине, так как «Северный поток» удовлетворял около 40% потребностей ЕС.

«Резкий рост цен на электроэнергию и нехватка природного газа нанесли удар по европейской экономике и вызвали опасения по поводу отключений электроэнергии и перебоев в электроснабжении этой зимой», - отмечается в статье.

Издание напомнило, что цены на природный газ и электроэнергию «сначала подскочили на треть», а затем в ответ на остановку газопровода «Северный поток» выросли более чем на 10% . Сейчас европейским странам приходится прикладывать максимальное количество усилий, чтобы нормально пережить зиму и не допустить разбалансировки энергетических рынков и остановки промышленности.

Экономика,Дмитрий Песков,Газпром,ЕС,
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