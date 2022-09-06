Крупнейшие покупатели российского угля отказались от поставок

Глава российской угледобывающей компании «Колмар» Анна Цивилева в интервью РБК заявила, что постоянные покупатели отечественного угля отказались от поставок.

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Речь идет о таких импортерах, как Япония и Южная Корея. С ними у России были выстроены «долгосрочные, стабильные» отношения. Эксперт добавила, что российские угольные компании по-прежнему поставляют сырье преимущественно в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

При этом для местных поставщиков сейчас открылось больше возможностей на рынках Индии, поскольку другие крупные игроки рынка — Австралия и Индонезия — переориентировали экспорт в Европу.

«Это [Индия] огромный потребитель угля. Они сейчас ставят у себя задачи к 2035 году достигнуть производства стали в 300 миллионов тонн в год, и для нас, конечно же, для металлургических углей, это огромная ниша и огромные перспективы», — рассказала Цивилева.

В настоящее время основным рынком сбыта российского угля является Китай — в страну поступает около 80-90 процентов сырья. Цивилева отмечает, что поставлять такие объемы одному импортеру рискованно, и предлагает диверсифицировать экспорт. Она добавила, что Китай использует ухудшение ситуации на рынке в свою пользу. Это связано с тем, что российский уголь продается по заниженной на 30-40 процентов цене из-за отсутствия альтернативных каналов сбыта. В то же время расширить поставки Россия пока не может: мешают ограниченные мощности железных дорог и другие логистические трудности, отметила глава «Колмара».