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1 час назад

Крупнейшие покупатели отказались от поставок российского угля

Лера Букина

Япония и Южная Корея, являющиеся крупнейшими покупателями российского угля, приняли решение в пользу отказа от поставок. Это, в свою очередь, дает новые возможности для экспорта в другие страны, заявила председатель совета директоров угледобывающей компании «Колмар» Анна Цивилева в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РБК.

Крупные покупатели российского угля отказались от поставок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, наши постоянные партнеры, такие как Япония, Южная Корея, с которыми у нас были выстроены долгосрочные отношения, в настоящее время отказались от закупки российского угля», — подчеркнула Цивилева.

Она отметила, что в настоящее время среди основных рынков, куда Россия отправляет уголь, — Китай, Индия и Малайзия. Цивилева также указала на большой потенциал Индии в потреблении угля. Кроме того, в КНР сейчас направляют до 90% российского угля. Вместе с тем собеседница сообщила о наличии рисков в данном случае. По ее словам, стоимость угля из России демпингуются почти на 40% в связи с тем, что его больше некуда направить.

Возможности логистики и ограниченные мощности железных дорог являются главными проблемами в расширении поставок. В этой связи сейчас есть расчет на то, что восточный полигон все же будут развивать, указала Цивилева.

Россия нашла покупателей на уголь для Европы

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов сообщил, что уменьшение добычи угля в России может достигнуть порядка 6% в сравнении с предыдущим годом.

Экономика,Николай Шульгинов,
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