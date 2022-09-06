Крупные покупатели российского угля отказались от поставок

Япония и Южная Корея, являющиеся крупнейшими покупателями российского угля, приняли решение в пользу отказа от поставок. Это, в свою очередь, дает новые возможности для экспорта в другие страны, заявила председатель совета директоров угледобывающей компании «Колмар» Анна Цивилева в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РБК.

«К сожалению, наши постоянные партнеры, такие как Япония, Южная Корея, с которыми у нас были выстроены долгосрочные отношения, в настоящее время отказались от закупки российского угля», — подчеркнула Цивилева.

Она отметила, что в настоящее время среди основных рынков, куда Россия отправляет уголь, — Китай, Индия и Малайзия. Цивилева также указала на большой потенциал Индии в потреблении угля. Кроме того, в КНР сейчас направляют до 90% российского угля. Вместе с тем собеседница сообщила о наличии рисков в данном случае. По ее словам, стоимость угля из России демпингуются почти на 40% в связи с тем, что его больше некуда направить.