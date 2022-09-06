Названы два варианта введения потолка цен на российский газ

Еврокомиссия предусмотрела для стран ЕС два варианта ограничения стоимости газа из России. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.

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Первый вариант подразумевает введение потолка либо учреждение единого покупателя, другой — разделение стран ЕС на красную и зеленую зоны.

Согласно первой мере, страны ЕС должны прибегнуть к введению максимального предела цен на весь импортируемый из России газ либо назначить единого покупателя российского газа – он будет обсуждать вопрос цен на энергоресурс.

Вместе с тем Европа опасается увеличения риска форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с «Газпромом». Также волнение связано с риском усиления геополитической напряженности.

Отмечается, что второй вариант предполагает разделение стран в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Стоимость может быть ограничена для государств из красной зоны. При этом для зеленой цены могут быть на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны.