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1 час назад

Названы два варианта введения потолка цен на российский газ

Лера Букина

Еврокомиссия предусмотрела для стран ЕС два варианта ограничения стоимости газа из России. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на соответствующий документ.

Названы два варианта введения потолка цен на российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первый вариант подразумевает введение потолка либо учреждение единого покупателя, другой — разделение стран ЕС на красную и зеленую зоны.

Согласно первой мере, страны ЕС должны прибегнуть к введению максимального предела цен на весь импортируемый из России газ либо назначить единого покупателя российского газа – он будет обсуждать вопрос цен на энергоресурс.

Вместе с тем Европа опасается увеличения риска форс-мажорных обстоятельств в контрактах европейских компаний с «Газпромом». Также волнение связано с риском усиления геополитической напряженности.

Отмечается, что второй вариант предполагает разделение стран в зависимости от степени риска перебоев с поставками топлива. Стоимость может быть ограничена для государств из красной зоны. При этом для зеленой цены могут быть на достаточном уровне, чтобы облегчить поставки газа в страны красной зоны.

Как заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, время, когда надо прибегнуть к введению потолка цен на российский газ в ЕС, пришло. Она отметила, что такой шаг позволит дать отпор Москве в вопросе манипулирования энергетическим рынком Европы.

Экономика,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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