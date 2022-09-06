Блогеры Вован и Лексус выступили на ВЭФ-2022

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (АлексейСтоляров) выступили на Восточном экономическом форуме. Они рассказали об интересе к их розыгрышам со стороны западных СМИ.По их словам, издания продолжают публиковать записиразговоров российских пранкеров с иностранными знаменитостями и политиками. Чаще всего это происходит, когда компромат отвечает интересам внутренних противоборствующих сил.