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22 часа назад

Блогеры Вован и Лексус объяснили интерес к своим пранкам в западных СМИ

Слово и Дело

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (АлексейСтоляров) выступили на Восточном экономическом форуме. Они рассказали об интересе к их розыгрышам со стороны западных СМИ.По их словам, издания продолжают публиковать записиразговоров российских пранкеров с иностранными знаменитостями и политиками. Чаще всего это происходит, когда компромат отвечает интересам внутренних противоборствующих сил.

Блогеры Вован и Лексус выступили на ВЭФ-2022
Фото: ТАССТАСС

«Мы попадаем в западные СМИ, особенно когда это выгодно
одной из противодействующих сторон в рамках внутренней политики», — цитирует Кузнецова «Центральная служба новостей».

Блогеры дали советы, которые помогут россиянам избежать фейковых новостей. Они рекомендовали обращать внимание на репутацию источника, а также думать, кому выгодны публикации.

Экономика,ВЭФ-2022,Владимир Кузнецов,
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