Блогеры Вован и Лексус выступили на ВЭФ-2022

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (АлексейСтоляров) выступили на Восточном экономическом форуме. Они рассказали об интересе к их розыгрышам со стороны западных СМИ.По их словам, издания продолжают публиковать записиразговоров российских пранкеров с иностранными знаменитостями и политиками. Чаще всего это происходит, когда компромат отвечает интересам внутренних противоборствующих сил.
«Мы попадаем в западные СМИ, особенно когда это выгодно
одной из противодействующих сторон в рамках внутренней политики», — цитирует Кузнецова «Центральная служба новостей».
Блогеры дали советы, которые помогут россиянам избежать фейковых новостей. Они рекомендовали обращать внимание на репутацию источника, а также думать, кому выгодны публикации.