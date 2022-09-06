На ВЭФ-2022 призвали пересмотреть количество парковок в регионах

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022) состоялась сессия «Строительство: быстро, качественно, много». Участники мероприятия обсуждали стимулы для развития строительной отрасли на Дальнем Востоке, а также изменение норм в Градостроительном кодексе. В частности, замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин призвал пересмотреть количество парковок в регионах.

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В ходе сессии один из застройщиков отметил, что парковки становятся большой нагрузкой на любой девелоперский проект. Но построенные объекты часто пустуют, потому что жители домов стандартного класса не могут позволить себе покупку парковочных мест.

По словам Никиты Стасишина, пустующие и дорогие парковки — тяжёлый вопрос с точки зрения развития улично-дорожной сети.

«Год назад мы внесли очень важные изменения в Градостроительный кодекс, наделили губернаторов и их команды полномочиями по изменению коэффициента по парковочным местам. В Тульской области, к примеру, это стало своего рода антикризисной мерой, когда нормы по парковкам были снижены без ущерба для комфортного проживания и создания микрорайонов», — сказал замминистра.

Он отметил, что Минвостокразвития и региональным властям нужно изучить парковочные нормы в регионах. По его словам, строительство двух этажей подземных парковок увеличивает себестоимость возведения дома на 30%. Однако перекладывать всё на развитие улично-дорожной сети и общественного транспорта тоже неправильно, подчеркнул Стасишин.