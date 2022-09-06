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20 часов назад

Глава ВТБ Андрей Костин спел на ВЭФ с Бутусовым песню «Гудбай, Америка!»

Илья Родин

Глава ВТБ Андрей Костин на полях VII Восточного экономического форума (ВЭФ) спел вместе с популярным рок-музыкантом Вячеславом Бутусовым легендарную песню «Гудбай, Америка!». Об этом пишет РБК.

Отмечается, что песня «Последнее письмо» была записана в 1985 году, в 1994 году попала в альбом группы Nautilus Pompilius «Невидимка». Свое второе название она получила во время зарубежных гастролей, после того, как один из слушателей попросил исполнить песню «Гудбай, Америка».

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На быстро ставшим вирусным видео одетый в стильный деловой костюм Андрей Костин подпевает певцу и пританцовывает.

По данным РБК, финансист с 2018 года находится под санкциями США. Кроме того, в 2014 году Вашингтон ввел ограничительные меры против ВТБ. В 2022 году количество рестрикций против банка было значительно увеличено.

Ранее Костин заявил, что июль и август 2022 года стали прибыльными для банка. В целом же ситуация довольно сложная, по итогам года ВТБ зафиксирует убыток, который превзойдет тяжелые потери 2009 года, сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Экономика,ВЭФ-2022,Вячеслав Бутусов,Андрей Костин,Владимир Путин,Банк ВТБ,
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