Глава ВТБ Андрей Костин на полях VII Восточного экономического форума (ВЭФ) спел вместе с популярным рок-музыкантом Вячеславом Бутусовым легендарную песню «Гудбай, Америка!». Об этом пишет РБК.

Отмечается, что песня «Последнее письмо» была записана в 1985 году, в 1994 году попала в альбом группы Nautilus Pompilius «Невидимка». Свое второе название она получила во время зарубежных гастролей, после того, как один из слушателей попросил исполнить песню «Гудбай, Америка».

На быстро ставшим вирусным видео одетый в стильный деловой костюм Андрей Костин подпевает певцу и пританцовывает.

По данным РБК, финансист с 2018 года находится под санкциями США. Кроме того, в 2014 году Вашингтон ввел ограничительные меры против ВТБ. В 2022 году количество рестрикций против банка было значительно увеличено.