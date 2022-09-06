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16 часов назад

Международная Владивостокская регата пройдёт 9 сентября в рамках спортивной программы ВЭФ

RT на русском

Международная Владивостокская регата состоится 9 сентября в рамках спортивной программы Восточного экономического форума.

Международная регата пройдёт в рамках спортивной программы ВЭФ
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Соревнования по академической гребле среди профессиональных команд и любителей из регионов России, а также из Белоруссии, Узбекистана и стран АТР будут проходить в бухте Новик на острове Русском.

Всего в регате примут участие 70 спортсменов.

Также запланирована развлекательная программа.

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО выступит экологическим партнёром ВЭФ-2022.

Экономика,ВЭФ-2022,
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