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10 часов назад

СМИ: Джонсон приготовил своему преемнику экономическую «катастрофу»

Елена Прошина

В Великобритании предприятия и домохозяйства предупреждают, что они не переживут зиму без помощи правительства, сообщает CNN.

Джонсон приготовил своему преемнику экономическую «катастрофу»
Фото: ReutersReuters

Этот вызов – огромная проблема для Лиз Трасс, которая стала новым премьер-министром. В течение нескольких месяцев страна терпела вакуум лидерства, одновременно скатываясь к рецессии и гуманитарному кризису, вызванному резким подорожанием электроэнергии.

Годовая инфляция в Великобритании уже вышла за пределы 10 процентов, цены на продукты питания и топливо продолжают расти. Разочарование по поводу роста стоимости жизни вынудило сотни тысяч сотрудников портов, железных дорог, а также почтовиков, объявить забастовку.

Британский фунт показал худший месяц после референдума о Brexit 2016 года, достигнув самого низкого уровня по отношению к доллару США более чем за два года. Ситуация может резко ухудшиться. Как считают в Банке Англии, инфляция в стране разгонится до 13% по мере усиления энергетического кризиса. В 2023 году этот показатель может составить 18%. По другим прогнозам, речь идет о 22%, если цены на природный газ останутся на текущих высоких уровнях.

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