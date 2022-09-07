Джонсон приготовил своему преемнику экономическую «катастрофу»

Годовая инфляция в Великобритании уже вышла за пределы 10 процентов, цены на продукты питания и топливо продолжают расти. Разочарование по поводу роста стоимости жизни вынудило сотни тысяч сотрудников портов, железных дорог, а также почтовиков , объявить забастовку.

Британский фунт показал худший месяц после референдума о Brexit 2016 года, достигнув самого низкого уровня по отношению к доллару США более чем за два года. Ситуация может резко ухудшиться. Как считают в Банке Англии, инфляция в стране разгонится до 13% по мере усиления энергетического кризиса. В 2023 году этот показатель может составить 18%. По другим прогнозам, речь идет о 22%, если цены на природный газ останутся на текущих высоких уровнях.