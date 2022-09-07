У России появился новый азиатский покупатель нефти

Россия нашла нового покупателя нефти в Азии — Мьянма получит первую поставку дизельного топлива. Об этом сообщил премьер-министр Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.
«Поставки нефтепродуктов из России в Мьянму уже успешно ведутся. Через несколько дней мы получим первую поставку дизельного топлива из России», — сказал Мин Аун Хлайн в интервью РИА «Новости» во время Восточного экономического форума.
Причем он уточнил, что страна будет оплачивать нефть в той валюте, которую предложит Россия.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия не будет продавать нефть Западу себе в убыток. Это связано с тем, что западные страны хотят установить предельные цены на нефть.