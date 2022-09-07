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7 часов назад

МИД РФ: США решили втянуть Сеул в устанавливающий потолок цен «картель»

Лера Букина

Директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев сообщил о намерении властей США вовлечь Сеул в «картель», устанавливающий потолок цен на российскую нефть. Об этом пишет РИА Новости.

МИД РФ: США решили втянуть Сеул в устанавливающий потолок цен «картель»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Однако, по мнению дипломата, Республика Корея столкнется с негативными последствиями в случае присоединения к данной мере.

«Наша страна поставлять нефть себе в убыток не станет, и в итоге южнокорейские партнеры будут приобретать нефть не дешевле, а дороже, причем весьма вероятно, что намного дороже. Надеемся, что в Сеуле это понимают и не станут создавать себе лишних проблем», - отметил Зиновьев

Ранее замминистра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Индия собирается поддержать введение потолка цен на российскую нефть.

2 сентября министры финансов G7 заявили о планах прибегнуть к введению потолка цен на российскую нефть. Они выступают за создание «широкой международной коалиции» и запрет на оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти в случае продажи по цене, которая выше согласованного «широкой коалицией» потолка.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Россия прибегнет к ограничению поставок нефти в другие страны только в качестве ответной меры.

Экономика,Дмитрий Песков,МИД России,
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