МИД РФ: США решили втянуть Сеул в устанавливающий потолок цен «картель»

«Наша страна поставлять нефть себе в убыток не станет, и в итоге южнокорейские партнеры будут приобретать нефть не дешевле, а дороже, причем весьма вероятно, что намного дороже. Надеемся, что в Сеуле это понимают и не станут создавать себе лишних проблем», - отметил Зиновьев