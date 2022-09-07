Греф заявил о снижении влияния доллара на экономику России

Влияние американского доллара на экономику России будет неизбежно снижаться в пользу китайского юаня, так как Китай станет основным торговым партнером страны. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции на Восточном экономическом форуме заявил глава Сбербанка Герман Греф.

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Он отметил, что ранее основным торговым партнером России была Европа, однако сейчас сотрудничество приостановлено.

«Российская экономика экспортно ориентирована, поэтому очевидным и естественным следствием всей этой ситуации является то, что, конечно же, Китай станет крупнейшим российским партнером», - заметил Греф.

По его словам, по мере развития сотрудничества будет происходить и замещение доллара и евро на юань. Однако будет расти также роль российской валюты.

«Я не думаю, что Россия вернется в такую же ситуацию влияния доллара на внутреннюю экономику, скорее всего, будет расти значение собственной валюты. В какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, конечно, доллара и евро», - заключил Греф.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и еще ряд стран ввели масштабные антироссийские санкции.