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6 часов назад

Греф оценил снижение ВВП России в 2022 году

Лера Букина

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф прогнозирует снижение российской экономики примерно на 4,5% по итогам текущего года. С такой оценкой он выступил в ходе онлайн пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Греф оценил снижение ВВП России в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сбербанк ранее ожидал существенного спада экономики РФ по итогам текущего года и спада в 2023 году, а в 2024 году - роста.

«Если говорить о нашем прогнозе по макроэкономике, то на сегодняшний день наш прогноз по ВВП в этом году составляет примерно минус 4,5%. Это значительно более оптимистично, чем те прогнозы, которые складывались в начале кризисной ситуации», - подчеркнул Греф.

Западные страны ввели масштабные санкции против России, которые затронули различные отрасли российской экономики. В самом начале власти РФ прогнозировали реализацию «жесткого» сценария развития кризиса. В частности, Банк России ожидал падения экономики на 8-10%, а Минэкономразвития - на 7,8%.

Однако в действительности снижение экономической активности продемонстрировало более низкие уровни, чем ожидалось. Так, прогнозы ведомств стали улучшаться. Регулятор в настоящее время ожидает спада ВВП страны в 2022 году на уровне 4-6%, Минэкономразвития - 2,9%.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин намерен в среду, 7 сентября, дать оценку развитию экономики России на текущем этапе.

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