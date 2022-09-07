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6 часов назад

Путин раскрыл подробности расчетов в рублях и юанях с Китаем

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рубль и юань будут использовать в расчетах за газ с КНР в пропорции 50 на 50. Соответствующее заявление глава государства сделал на пленарном заседании Восточного экономического форума, передают «Известия».

Путин раскрыл подробности расчетов в рублях и юанях с Китаем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее «Газпром» и китайская CNPC договорились о переводе оплаты за поставки по «Силе Сибири» в рубли и юани. Покупателей из недружественных стран ранее обязали платить за российский газ с обязательной конвертацией валюты в рубли.

Как заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, новый механизм оплаты является взаимовыгодным, своевременным, надежным и практичным решением. Благодаря новому подходу проведение расчетов упростится, отметил он. Также это «даст дополнительный импульс развитию наших экономик, указал Миллер.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по «Силе Сибири» стартовали в конце 2019 года.

Экономика,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,
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