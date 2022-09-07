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5 часов назад

Путин высказался об ограничении вывоза зерна с Украины

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин считает нужным ограничить вывоз зерна с Украины в Европу, поскольку почти вся продукция была направлена в Евросоюз, а не в развивающиеся страны. Как сообщает РИА Новости, об этом глава государства заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Путин высказался об ограничении вывоза зерна с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин отметил, что на данный момент в нуждающиеся страны отправились лишь два из 87 сухогрузов, которые вывозят зерно с Украины. Европейские государства, которые в прежние столетия действовали как колонизаторы, в очередной раз обманули развивающиеся державы, считает президент.

Он также заявил, что подумает об ограничении направления вывоза товара и обсудит эту тему с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что зерно с Украины вывозят по гуманитарному коридору, который был открыт ООН, Турцией, Россией и Украиной в рамках четырехсторонней сделки. Корабли контролируются инспекторами Совместного координационного центра, которые досматривают судна в Стамбуле на предмет запрещенных к перевозке товаров.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ООН,ЕС,
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