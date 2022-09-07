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5 часов назад

Путин оценил инфляцию в России к концу года

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что к концу 2022 года инфляция в России составит 12 процентов, а уже в 2023-м вернется к целевым показателям. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин пообещал снижение инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об инфляции Путин рассказал, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин сравнил американскую и российскую инфляции: в США цены растут на 8,5 процента в годовом выражении, в России - чуть больше, чем на 14 процентов, «но тенденция, в отличие от западных экономик, на снижение».

Президент заявил, что к концу года инфляция в РФ упадет до 12 процентов, а ко второму кварталу 2023-го окажется у отметок в пять - шесть процентов или даже в четыре процента.

Путин подчеркнул, что России удается справляться с «финансовой, экономической и технологической агрессией Запада».

В Центробанке ранее прогнозировали, что инфляция в стране, достигшая пика почти в 18 процентов в апреле, замедляется и будет составлять от 12 до 15 процентов в течение года.

Экономика,Владимир Путин,Банк России,
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