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5 часов назад

Речь Путина на ВЭФ стала рекордной для форума

Деловая газета "Взгляд"

Речь президента Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) продлилась 37 минут, став самой объемной по сравнению с предыдущими такими выступлениями.

Речь Путина на ВЭФ стала рекордной для форума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошлом году речь Путина на ВЭФ заняла около получаса, примерно столько же – в 2019-м. В 2016-2018 годах выступления длились примерно по 20 минут. На первом Восточном экономическом форуме в 2015 году глава государства обращался к собравшимся на протяжении 25 минут. В 2020 году форум не проводился из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

В июне на пленарке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства выступал около одного часа и 14 минут, речь стала рекордной по продолжительности для этого форума за 10 лет.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Напомним, задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, DDoS-атак нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Экономика,ВЭФ-2022,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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