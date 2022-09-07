Речь Путина на ВЭФ стала рекордной для форума

Речь президента Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) продлилась 37 минут, став самой объемной по сравнению с предыдущими такими выступлениями.

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В прошлом году речь Путина на ВЭФ заняла около получаса, примерно столько же – в 2019-м. В 2016-2018 годах выступления длились примерно по 20 минут. На первом Восточном экономическом форуме в 2015 году глава государства обращался к собравшимся на протяжении 25 минут. В 2020 году форум не проводился из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.

В июне на пленарке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава государства выступал около одного часа и 14 минут, речь стала рекордной по продолжительности для этого форума за 10 лет.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.