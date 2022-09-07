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4 часа назад

«Нас кинули»: Путин о зерновой сделке

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад «надул» Россию и беднейшие страны, ожидавшие поставок зерна. Трансляцию пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), в которой принял участие Путин, опубликовало РИА Новости.

В июле Россия подписала в Стамбуле меморандум, определяющий схему вывоза украинского зерна из черноморских портов.

Путин заявил, что целью сделки было обеспечение беднейших стран продовольствием, но лишь три процента вывезенного из Украины зерна отправилось тем, кто в нем действительно нуждается.

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По его словам, большинство кораблей с зерном ушли в страны ЕС.

«Все это давление, которое оказывалось на нас со стороны наших квазипартнеров, наших геополитических противников, оно было основано на призыве к России обеспечить интересы беднейших экономик, не допустить голода в этих странах», - подчеркнул президент РФ.

Путин заявил, что Россия сделала все для достижения договоренностей и придерживается их.

«Выяснилось, что в очередной раз просто, как в народе у нас говорят, грубо кинули. Надули. И не только нас, но и беднейшие страны», - подчеркнул он.

Путин заявил, что обсудит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом идею ограничить направления вывоза зерна.

Экономика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,ЕС,
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