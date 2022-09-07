Путин заявил о готовности запустить «Северный поток – 2»

"Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток – 2", – цитирует его ТАСС.

Ранее глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст выступил за использование "Северного потока – 2" для поставок российского газа, если не будет других вариантов. По его словам, в целом все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, он все равно остается российским. Он добавил, что в этом смысле вопрос о запуске газопровода имеет символический характер.