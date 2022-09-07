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4 часа назад

Путин заявил о готовности запустить "Северный поток – 2"

Москва24

Россия готова запустить газопровод "Северный поток – 2", заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Путин заявил о готовности запустить «Северный поток – 2»
Фото: ТАССТАСС

"Мы ничего зря не строим. Мы технологии получили соответствующие, отработали. Если нужно будет, пожалуйста, мы включим "Северный поток – 2", – цитирует его ТАСС.

Глава государства назвал чушью обвинения РФ в использовании "Северного потока" как энергетического оружия, добавив, что для запуска газопровода необходимо лишь "нажать кнопку".

По словам президента, введение ограничения цен на российский газ является бесперспективным.

Ранее глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага Клаус Эрнст выступил за использование "Северного потока – 2" для поставок российского газа, если не будет других вариантов. По его словам, в целом все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, он все равно остается российским. Он добавил, что в этом смысле вопрос о запуске газопровода имеет символический характер.

Позднее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер призвал запустить "Северный поток – 2". По его словам, при работе обоих газопроводов исключены трудности с поставками топлива для немецкой промышленности и потребительского рынка.

Экономика,ВЭФ-2022,Клаус Эрнст,Герхард Шредер,Владимир Путин,Бундестаг,
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