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4 часа назад

Запад бросился закупать ключевые промышленные металлы в России

Lenta.ru

После начала военных действий на Украине Евросоюз и США резко нарастили закупки алюминия и никеля из России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные United Nations Comtrade.

Запад бросился закупать ключевые промышленные металлы в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С марта по июнь 2022 года страны увеличили поставки на 70 процентов. Западные государства импортировали ключевые промышленные металлы на 1,98 миллиарда долларов. Россия является крупнейшим производителем алюминия в мире после Китая, на нее приходится около шести процентов мирового производства. В то же время страну считают лидером в производстве никеля.

За четыре месяца 2022 года главным покупателем российского необработанного алюминия стал Евросоюз. В среднем блок приобрел 78,2 тысячи тонн сырья, что на 13 процентов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Кроме того, ЕС увеличил импорт никеля на 22 процента в годовом выражении. Представитель порта Роттердама, крупнейшего в Европе, заявил, что поставки алюминия и никеля из России продолжаются, поскольку эти металлы не попадают под санкции. Однако раскрывать объемы он отказался.

В указанный период США импортировали около 23 тысяч тонн российского алюминия. Объемы превысили показатели того же периода 2021 года на 21 процент. Также государство значительно увеличило поставки российского никеля — в годовом выражении объемы выросли на 70 процентов.

При этом в начале сентября от поставок российского алюминия отказался один из крупнейших импортеров в мире, американская компания Novelis. На неделе с 29 августа по 4 сентября она объявила тендер на поставку металла на свои заводы в Европе и указала, что не будет проводить сделки с металлом российского происхождения.

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